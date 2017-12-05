В Кемерово через аккаунт мэрии пытались распространить наркотики

В Кемерово через аккаунт мэрии в Telegram пытались распространить наркотики. Группа является официальной. Как туда попала запретная реклама не установлено.

Жители Кемерово, которые подписаны на аккаунт мэрии стали получать, вместо привычных новостей о городе, рекламу о наркотических веществах. В сообщениях предлагалось купить высокого качества так называемый СК. На сленге это означает «скорость» - вещество, которое является синтетическим наркотиком.

Данное вещество распространено среди молодежи. Чаще всего его можно обнаружить в ночных клубах. Оно придает чувство эйфории. Но последствия крайне тяжелые. Оно сопровождается депрессивным состоянием и склонностью к суициду.

Каким образом реклама попала в аккаунт мэрии Кемерово, устанавливается специалистами.