В Ленобласти проигравших в драке подожгли. Драма разыгралась во Всеволжске. Подозреваемые уже задержаны.

6 января по подозрениям в умышленном избиении и поджоге квартиры были задержаны 19-летний парень и его 36-летняя спутница. Пара из Петербурга приехал 5 января в гости к своим знакомым. В ходе застолья возник конфликт, который перерос в драку. Хозяева квартиры мужчина 38-ми лет и женщина 42-х лет не смогли оказать должного сопротивления. В драке оказались сильнее гости.

После драки квартиру проигравших подожгли. Злоумышленники поспешили скрыться с места преступления.

Информация о пожаре в квартире поступила в 19:55. Уже через 35 минут пламя было потушено. Пострадавшие были немедленно госпитализированы с различными травмами и ожогами. Полицией в Ленобласти сейчас проводится расследование по данному делу.