Таксиста Благовещенска избили из-за просьбы не материться

Таксиста Благовещенска избили пассажиры из-за просьбы не материться. В ночь на 9 января компания молодых людей учинила физическую расправу над водителем такси.

Ночью таксист подвозил четырех парней. Компания находилась в нетрезвом состоянии. Пассажиры стали конфликтовать между собой. Спор перешел на повышенные тона с нецензурной лексикой. Тогда таксист сделал замечание молодым людям и опросил их не материться. Вся агрессия была перенаправлена на водителя.

Пассажиры стали избивать мужчину. Свидетели драки вызвали полицию. Во вневедомственной охране Благовещенска подтвердили, что в 01:40 к ним поступил звонок с информацией о драке по улице Кузнечной.

Правоохранители прибыли на место происшествия. Мужчина 1985 года рождения рассказал, что подвергся физической расправе и пожаловался на боль в области грудной клетки. Была вызвана медпомощь.

Подозреваемых немедленно задержали. Они находились неподалеку от места конфликта.