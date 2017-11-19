Посетитель стриптиз-клуба во Владивостоке устроил скандал

Посетитель стриптиз-клуба во Фрунзенском районе Владивостока устроил скандал. Мужчина был нетрезв.

Поздним веером в полицию города позвонили сотрудники стриптиз-клуба. Они сообщили о буйном посетителе заведения. Клиент сначала заказывал много алкогольной продукции. Потом он прожег углями от кальяна обшивку дивана. Официантка объяснила, что мужчине придется возместить ущерб в размере 5000 рублей. Нетрезвого посетителя это не устроило. Он стал оскорблять сотрудницу, угрожать ей. После чего отказался расплачиваться по счету в целом. Решать ситуацию мирным путем он наотрез отказывался.

Работники стриптиз-клуба не смогли самостоятельно урегулировать конфликт и вызвали сотрудников правопорядка. Буйного посетителя доставили в отдел полиции Владивостока для дальнейшего разбирательства по происшествию, случившемуся в стенах увеселительного заведения.