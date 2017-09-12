В Омске загорелся двухэтажный дом

В Омске загорелся на улице Строителей, 6, 20 января произошло возгорание в старом двухэтажном доме. Как сообщает VladTime, началось всё со второго этажа.

Здание наполовину разрушено по внешнему виду, однако там были жильцы. Из-за пожара теперь дом частично лишился кровли. Пожар уже успели потушить. По какой причине здание начало пылать, в настоящее время не известно.

В связи со старостью здания, в Сети предположили, что дело могло быть в проводке либо во взрыве газа. Есть ли пострадавшие, пока сведений не имеется. Также пожар 20 января имел место в Тарко-Сале (ЯНАО). Там ночью загорелось одноэтажное здание, которое уже потушили, однако значительная часть дома существенно повреждена. Есть ли пострадавшие от пожара, информации пока нет.