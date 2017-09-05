Мужчина вместе с сыном угнал автомобиль у бывшей супруги. Суд признал всех участников преступления виновными.

46-летний пермяк решил обманным способом получить от своей экс-супруги денежные средства. В сговор он вовлек своего 20-летнего сына и 47-летнего знакомого.

В марте 2017 года подельники угнали автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado». Мужчины при помощи специального оборудования занялись хищением транспортного средства. Сын в это время для отвода подозрений находился рядом с матерью. Так он незаметно сообщал о ее действиях и передвижениях.

Женщина, обнаружив пропажу автомобиля, обратилась в полицию. Но бывший муж решил действовать дальше. Он предложил помочь женщине вернуть автомобиль. Пермяк пообещал за определенную сумму денег через свои связи найти украденную иномарку.

Потерпевшая согласилась на предложение и передала часть денежных средств бывшему мужу. Через некоторое время он сообщил, что автомобиль найден. При передачи оставшейся денежной суммы мужчина был задержан. Производя обыск его квартиры, правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы.

Суд вынес всем подозреваемым обвинительный приговор. Бывшему супругу назначили четыре года условно и штраф, его соучастнику три года и один месяц и штраф. 20-летнему парню предстоит выплатить только штраф в размере 100 тысяч рублей.