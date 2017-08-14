Петербуржец украл дорогостоящий подарок для жены в аэропорту

Дорогостоящая вещь была украдена в Пулково во время прохождения проверки пассажиров.

В Пулково произошла резонансная кража, во время прохождения предполетного досмотра у женщины, 53-летней жительницы Салехарда были украдены дорогостоящие швейцарские часы. Похищенную вещь оценили в стоимость чуть менее 1 млн. рублей.

По словам женщины, во время прохождения проверки она оставила часы в специальном лотке для вещей, а после их там не обнаружила. Потерпевшая сразу передала заявление в правоохранительные органы. Вскоре пропажа была найдена, часы действительно украли. Похитителем оказался 42-летний Петербуржец, который в тот же день совершал перелет в Ставрополь. Задержать его, и изъять дорогостоящие часы удалось только через 10 дней, по его возвращении в Петербург. Оказалось, что злоумышленник подарил ворованную вещь своей супруге.

В отношении вора открыто уголовное производство по статье «Кража», ему грозит максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.