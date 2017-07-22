В Тамбове установили личность подростка, который нападал на людей и грабил их

В Тамбове установили личность 15-летнего подростка, который несколько раз напал на людей, чтобы их ограбить.

Первый такой случай произошел 18 апреля. Тогда подросток напал на 22-летнего молодого человека и украл у него наручные часы. Позднее, ночью 21 апреля, тот же 15-летний мальчик снова напал на человека. Он побил 26-летнего парня и украл у него мобильный телефон, а так же сумму в 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность агрессивного грабителя. Выяснилось, что подросток не впервые нападал на людей. Мальчик уже давно состоял на учете. Сейчас следователи продолжают расследовать это дело.

Напомним, что недавно в Тамбове раскрыли дело об убийстве. Речь идет о молодом человеке, который обратился к бабушке с дедушкой с просьбой дать ему денег. После того, как пожилые люди отказали ему, парень жестоко убил их. Тела убитых нашла их дочь, когда вернулась в квартиру и обнаружила их на кровати с их спящим рядом внуком, который и приложил руку к их смерти.