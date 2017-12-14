Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО

Илья Асеев, получивший пожизненный срок за расстрел байкеров в Подмосковье, вечером 9 мая был найден мертвым в камере СИЗО. Следственный комитет проверяет обстоятельства его смерти.

Как сообщила пресс-служба ФСИН по Московской области, 29-летний Асеев был найден мертвым в камере СИЗО Зеленограда. Предварительно установлено, что он покончил с собой.

Напомним, 8 мая 2016 года в Егорьевском районе в Подмосковье частный охранник Илья Асеев расстрелял из винтовки пятерых байкеров из клуба «Дикие сердца». Хотя сам Асеев не увлекался мотоциклами, он присоединился к знакомым, приехавшим на байкерский слет. Между ним и несколькими байкерами произошел конфликт и потасовка. Позже чоповец вернулся к компании с оружием и расстрелял пятерых обидчиков на месте. В 2017 году суд приговорил его к отбыванию тюремного срока пожизненно.