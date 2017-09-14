86-летняя жительница Смоленска сдала в полицию телефонного мошенника

86-летняя жительница Смоленска вовремя «раскусила» мошенника и сберегла себе 300 тысяч рублей. Теперь поисками ее обидчика занимается полиция.

На домашний телефон старушки позвонил неизвестный. Он назвался ее внуком и попытался выманить «бабушкины» деньги. При этом мужчина рассказал, что якобы попал в переделку – случайно причинил травму в потасовке незнакомой девушке, и теперь ему грозит «статья». А за то, чтобы избежать ответственности, ему якобы нужно заплатить полицейским 300 тысяч рублей. Вот эту сумму он и просил перевести на его счет в банке.

Но пожилая женщина не стала верить новоявленному «внучку». Более того, она написала заявление, и теперь телефонного мошенника разыскивает полиция. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество. Уголовный кодекс предусматривает за это в качестве наказания до 6 лет лишения свободы.