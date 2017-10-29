В Индонезии после взрыва у полицейского участка пострадали 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали 13 мая в результате нового взрыва во втором по величине городе Индонезии – Сурабае. На этот раз двое смертников устроили подрыв рядом с центральным полицейским участком.

Местное информагентство опубликовало кадры, на которых мужчина и женщина – смертники подъезжают на мотоциклах к шлагбауму на въезде в участок. Сразу же происходит взрыв. По данным полиции, в больницы с травмами были доставлены десять человек, шестеро из них – полицейские.

Вечером того же дня в другом городе Восточной Явы, Сидоарджо, раздался взрыв в жилом комплексе. В результате двое взрослых и подросток погибли; еще двух маленьких детей, которые чудом не пострадали, эвакуировали из взлетевшей на воздух квартиры. Полиция заявила, что речь идет о случайном подрыве во время попытки собрать самодельное взрывное устройство.

Напомним, 11 мая в Индонезии произошел масштабный теракт – взрывы прогремели сразу в трех католических и протестантских храмах в Сурабае. В результате 45 человек были ранены, не менее 17 погибли. Тогда правоохранительные органы установили, что все взрывы совершили члены одной семьи.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская террористическая группировка «Джамаа даулах», которая связана с ИГ («Исламским государством»).