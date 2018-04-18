В США военный вертолет сбросил на крышу начальной школы боеприпасы

Крыша начальной школы в Эль-Пасо в штате Техас была повреждена после падения контейнера с боеприпасами, которые перевозили на военную базу.

Инцидент имел место после полудня в четверг, рассказал американский телеканал Fox News. Военный вертолет, пролетавший над школой, неожиданно сбросил на крышу здания контейнер, в котором перевозили боеприпасы. По счастью, пострадала только крыша здания, и то незначительно. Дети и преподаватели остались вне опасности.

На место происшествия прибыли полицейские, которые собрали боеприпасы и позже передали их военным. Администрация военной базы Форт Блисс, куда должны были доставить контейнер, уже принесли администрации извинения.

Пока не известно, что стало причиной происшедшего - неисправность борта или ошибка экипажа. Однако военные пообещали местным властям заново проложить маршруты доставок своих грузов так, чтобы они не проходили над гражданскими объектами.