Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии увеличилось до 11 человек

Сегодня утром на федеральной трассе «Кавказ» водитель КАМАЗа, выруливая с заправки, смял пассажирский микроавтобус «Газель». В результате столкновения один из пассажиров скончался, еще одиннадцать получили травмы разной степени тяжести.

ЧП произошло около 7 часов утра у поселка Исламей. По трассе двигалась рейсовая маршрутка «Куркужин – Нальчик». По не установленным пока причинам КАМАЗ, который выезжал с территории АЗС, не пропустил «Газель», машины столкнулись. Как сообщили в региональном главке МВД, в момент аварии в рейсовом автобусе было 14 человек. Только трое остались целы, остальные получили травмы. А один из пассажиров скончался на месте происшествия.

В Минздраве республики рассказали, что один из пострадавших пассажиров в тяжелом состоянии был доставлен в республиканскую больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Десять человек получили различные переломы, их состояние оценили как средне тяжелое. Этих пострадавших доставили в ближайшую местную больницу.

Сейчас органы правопорядка устанавливают причины и обстоятельства аварии.