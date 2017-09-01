Экс-министра Улюкаева этапировали в колонию

Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который получил срок за взятку, отправили по этапу в колонию. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Куда именно отправлен осужденный Улюкаев, неизвестно – точное место сообщается только родственникам заключенного. Однако ранее сообщалось, что его скорее всего отправят в иркутскую исправительную колонию № 3, где отбывают срок бывшие чиновники высокого ранга и работники правоохранительных органов. При этом сам бывший министр якобы высказывал желание отбывать срок в таком месте, где его бы могли чаще навещать родственники.

Напомним, 15 декабря в Замоскворецком суде в Москве слушания по делу Улюкаева закончились вынесением приговора экс-министру. Чиновника обвинили в получении взятки в размере 2 миллиона долларов за положительный отзыв по сделке о покупке акций «Башнефти» компанией «Роснефть». Суд назначил ему наказание в виде 8 лет тюремного заключения и штрафа в 130 миллионов рублей.

В середине апреля Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу стороны защиты, но оставил приговор суда первой инстанции в силе.