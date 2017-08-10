В Москве водителя скорой помощи жестоко избили из-за таблетки

В Москве водитель скорой помощи оказался на больничной койке после того, как отказался дать таблетку прохожим мужчинам.

Инцидент произошел 9 июня на московской улице Яблочкова. Бригада скорой приехала на вызов, медики поднялись в квартиру к пациенту, а водитель остался в машине, ожидая их. В это время к нему подошел мужчина и попросил таблетку от головной боли. Резонный ответ, что медикаменты находятся у врачей, а их в автомобиле нет, прохожего не устроил. Он разбил бутылку и поцарапал машину скорой. Когда водитель вышел, на него набросились сразу несколько человек и стали избивать. Причем хулиганы повалили его на землю и били не только руками, но и ногами. Потасовка была записана на видеорегистратор, позже эта запись попала в СМИ. Сейчас пострадавший водитель находится в больнице. У него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные гематомы. СМИ сообщают, что нападавших уже задержали.