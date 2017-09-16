В Казахстане в результате крушения нескольких вагонов поезда пострадали люди

В результате крушения поезда в Казахстане погиб подросток, несколько взрослых пассажиров были доставлены в больницу с различными травмами.

Чрезвычайное происшествие случилось около 10:30 по московскому времени в Жамбылской области. На перегоне восемь вагонов поезда Астана – Алма-Ата сошли с рельсов. Три из них перевернулись на бок. В результате несколько пассажиров серьезно пострадали и были доставлены в местную больницу. Один из пассажиров, подросток, погиб на месте происшествия.

На данный момент причина схода вагонов не установлена. Национальный железнодорожный перевозчик, компания «Казахстан темир жолы» уже создала ведомственную комиссию, которой предстоит установить обстоятельства и причины происшедшего.

Недавно в Сети появилось видео крушения, которое сняли очевидцы. На нем видно, как пассажиры опрокинувшихся вагонов самостоятельно выбираются из них на землю. По данным местного регионального МЧС, практически все пассажиры уже отправлены другим составом на ближайшую станцию Шу. На месте крушения пока что остаются те люди, которые продолжают поиск личных документов.

Также на месте ЧП продолжают работу спасатели.