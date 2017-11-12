Китайские болельщики ЧМ – 2018 заблудились, перепутав Волгоград и Вологду

Китайским футбольным болельщикам пришлось на ходу познавать тонкости русского языка, разбираясь с путаницей в своих железнодорожных билетах. Гости из Поднебесной перепутали Волгоград и Вологду, рискуя оказаться вдалеке от пунктов своего назначения.

О казусной ситуации с болельщиками журналистам рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, 19 июня на вокзале в Волгограде растерянный мужчина – китаец долго пытался найти на табло с расписанием движения свой поезд, но так и не смог этого сделать. Ему на помощь пришли сотрудники станции. Стали разбираться и выяснили, что на самом деле болельщик должен был выехать из Вологды. Китайцу объяснили, что, не смотря на созвучие в названиях, речь идет о разных городах, расположенных почти в полутора тысячах километров друг от друга. Спустя пару часов китайскому гостю нашли другой билет и отправили другим поездом. В тот же день в Волгограде «спасали» двух китайских девушек, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Ранее несколько швейцарцев, собиравшихся на матч своей сборной в Ростове-на-Дону, пытались через городскую службу «112» найти несуществующую гостиницу, в которой забронировали себе номер. Тогда выяснилось, что на самом деле гости чемпионата зарезервировали себе жилье в Ростове Великом.