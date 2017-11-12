Российский рок-гитарист, которого сняли с самолета в Португалии, скончался

Известный рок-гитарист из России, основатель группы «До мажор» Андрей Сучилин скончался в Португалии от некроза. Об этом сообщила в соцсетях близкая знакомая музыканта.

В конце мая западные издания сообщали, что рейс компании KLM из Голландии на Канарские острова был вынужден сесть в Португалии из-за инцидента с пассажиром. От мужчины исходил сильный неприятный запах, и другие пассажиры потребовали ссадить его с самолета.

Позже Андрей Сучилин подтвердил на своей страничке, что вынужденную остановку сделали из-за него. А причиной является инфекция, в результате неправильного лечения которой у музыканта начался некроз тканей.

После посадки в Фару Андрея госпитализировали. Местные врачи долго боролись за его жизнь, сделали несколько операций. Хотя вначале музыканту стало лучше, потом его состояние ухудшилось настолько, что его перевели в реанимацию. Он впал в кому, а 25 июня скончался.

Андрей Сучилин был одним из тех, кто основал московскую рок-лабораторию. Вместе со своим коллективом он выступал с лучшими группами страны. В 80-х годах он стал одним из основателей группы «До мажор», исполнявшей психоделический и экпериментальный рок, джаз-фьюжн.