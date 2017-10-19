Отвалившееся колесо Mercedes чуть не перевернуло трамвай в Новосибирске

Очевидцы опубликовали видеозапись, на которой видно, что в результате невероятного стечения обстоятельств, колесо Mercedes-Benz попала в колесную пару трамвая, из-за чего тот чуть не перевернулся на бок.

В Новосибирске на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко Mercedes-Benz стоял на светофоре. На зеленый свет он начал движение, однако у него начало отваливаться колесо. На видео видно, что водитель сразу стал тормозить, и на шатающемся колесе отъехал на обочину. Однако деталь все равно отвалилась и покатилась в сторону трамвайных путей. Колесо могло просто отскочить от трамвая, но случилось так, что оно ударилось именно в колесную пару. Из-за этого общественный транспорт стал на ходу клониться на бок. После того, как трамвай сделал заметный крен, ему удалось выровняться.

«До миллиметра рассчитанная диверсия», - так ситуацию прокомментировали в Сети. Пользователи предположили, что в шиномонтаже отвалившееся колесо плохо прикрутили, а водитель не проверил болты.