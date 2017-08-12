Утята остановили движение в Москве

Сегодня в Москве несколько автомобилистов перекрыли движение своими машинами для того, чтобы спасти утят, оказавшихся на опасном участке.

Инцидент произошел на Крылатской улице. Водители поставили свои машины рядом друг с другом, перекрывая движение в обоих направлениях, и пытались отловить утят, которые пытались хаотично разбежаться. К счастью, поймать птенцов всё таки получилось и они были успешно перенесены в безопасное место.

Год назад подобный случай произошел на Ленинском проспекте в Москве. Мотоциклист самостоятельно остановил движение по перегруженной улице, для того утка с птенцами смогли самостоятельно перейти на другую сторону, после чего помог утятам подняться на тротуар.

Напомним, что в конце весны автомобилисты были предупрежденыо необходимо быть особо внимательными при движении - велика вероятность встречи с птицами, переходящих магистрали к водоему. Как показывают данные случаи, неравнодушные граждане все-таки существуют.