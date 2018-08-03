В руках школьницы взорвался смартфон

Сегодня в Новосибирске, около 10 утра по местному времени, в руках у 16-летней девушки взорвался телефон. В это время она переписывалась с подругой в мессенджере.

По словам школьницы, она держала телефон в руках, когда просто погас экран. Девушка подумала, что разрядился аккумулятор, и начала открывать крышку телефона, но оттуда пошел едкий дым. Затем батарейка заискрилась и сильно вздулась. Девушка положила телефон на стол, а крышка просто вылетела в сторону. Дым начал идти еще интенсивнее и заполнил всю комнату.

Отец школьницы вызвал сотрудников полиции, чтобы они зафиксировали этот инцидент. По его словам, девочка обожгла пальцы, когда снимала со смартфона крышку.

Телефон китайского производителя ZTE был куплен год назад, и подарен на день рождения.

3 августа на борту самолета, планирующего вылет из Барселоны в Ибицу, взорвался смартфон, подключенный к переносному зарядному устройству. Когда телефон загорелся, на борту началась паника. Все пассажиры были экстренно эвакуированы, обошлось без пострадавших.