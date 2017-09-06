Вербовщика ИГИЛ приговорили к 6 годам лишения свободы в Санкт-Петербурге

Феруз Инаков признан виновным в склонении граждан к проведению террористических операций. Кроме него в Петербурге находятся еще не менее 8 вербовщиков ИГИЛ (запрещенной в РФ организации).

Феруз Инаков - уроженец Узбекистана - на территории Петербурга осуществлял вербовку и склонение граждан из Средней Азии к организации и проведению террористических актов. Сам Инаков свою вину не признает.

Также отмечается, что в результатах дела не найдено материалов об Акбаржоне Джалилове, который, по мнению следствия, являлся исполнителем взрыва в метро Петербурга весной 2017 года, который погиб в результате этой операции.

В конце июля сообщалось о том, что в Петербурге задержан мигрант, который планировал присоединиться к организации «Исламское государство»*. Известно, что это гражданин Таджикистана, 26 лет. Внимание органов он привлек своей активностью в социальных сетях. У своего знакомого из Сирии он активно интересовался бытом боевиков, маршрутом, по которому можно попасть в Сирию и стоимостью оружия. Так же однажды он уже предпринимал попытки вылететь из Москвы в Стамбул, но из-за долгой проверки документов опоздал на рейс. Сейчас в отношении молодого человека заведено уголовное дело по двум статьям об организации и принятии участия в деятельности террористических группировок.