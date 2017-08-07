В Кении бегемоты загрызли двух человек

Два человека погибли в Кении после нападений бегемотов. Оба инцидента произошли в минувшие выходные в районе озера Найваша в юго-западной части страны.

Одно из ЧП произошло неподалеку от отеля, постояльцы которого прогуливались по окрестностям. Двое пожилых китайцев слишком близко подошли к животному, пытаясь сфотографировать его. Гиппопотам бросился на людей, укусив одного за грудь. В результате 66-летний Чан Минг Чанг умер от сильного кровотечения, с которым не смогли справиться врачи. Его 62-летний земляк Пэн Тэ, которого бегемот лишь слегка задел, отделался испугом и несколькими незначительными порезами.

Другая трагедия разыгралась всего в нескольких километрах дальше по берегу озера. Там жертвой нападения дикого животного стал местный житель. Как рассказал журналистам глава местной ассоциации лодочников Дэвид Кило, мужчина, скорее всего, занимался незаконной рыбалкой и заблудился на озере. Он наткнулся на пастбище гиппопотамов и один из зверей напал на него. Пострадавший скончался в течение нескольких минут после того, как его вытащили из воды.

Местные СМИ отмечают, что в этом году зарегистрировано уже 6 смертельных нападений бегемотов на людей. Местные жители считают, что их причина - в небывало высокой воде в местных водоемах, которая покрыла часть привычных пастбищ гиппопотамов. Из-за этого животные подходят близко к человеческому жилью и заглядывают на местные фермы.

Между тем, бегемоты всегда славились агрессивностью, они считаются одними из самых опасных представителей фауны на земном шаре.