В Югре в отделении банка безработному по ошибке выдали 400 тысяч

В Югре ошибка кассира банка привела к тому, что безработный мужчина сначала разбогател на 400 тысяч рублей, а затем стал фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в главке МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, 42-летний безработный из города Урай пришел в банк, чтобы снять с карточки 400 рублей. А кассир по ошибке выдала ему сумму, в десять раз больше необходимой. Но мужчина не стал сообщать об ошибке, а быстренько ретировался из отделения.

К его несчастью, в банке быстро хватились своей пропажи и обратились в полицию. Стражи порядка оперативно установили личность «счастливого» клиента и отправились к нему домой. Там в диване полицейские и нашли пакет с заветными деньгами. Оказалось, что мужчина успел потратить лишь малую часть – купил себе выпивку на 600 рублей.

Сейчас в отношении клиента банка возбуждено уголовное дело. Его действия квалифицировали как кражу и определили ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В полиции также рассказали, что фигурант дела уже имел неприятности с законом в связи с хранением наркотиков и применением силы в отношении представителя власти. Сейчас ему может грозить до 6 лет тюрьмы.

Сам безработный говорит, что очень надеялся на то, что в банке попросту не обнаружат недостачу.