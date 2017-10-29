Теракт у здания британского парламента совершен в Лондоне

Сегодня утром автомобиль марки Ford врезался в ограждение парламента Великобритании. Несколько людей пострадали.

Как сообщает Скотленд Ярд, водитель задержан, но отказывается сотрудничать с полицией. Проишествие расценено как террористический акт. Личность задержанного в данный момент не установлена. Район происшествия оцеплен, а расследование ведется контртеррористическим подразделением.

Наезд был совершен на скорости не менее 80 км/ч. В ходе наезда было сбито около десяти пешеходов. После этого водитель не сбавил скорость, а, наоборот, увеличив ее, врезался в каменный забор.

Два пострадавших в ходе наезда человека доставлены в больницу. В настоящий момент состоянию их здоровья ничего не угрожает.

В прошлом году террористические акты подобного вида были совершены 22 марта - на Букингемском мосту, и 3 июня - на Лондонском мосту. В обоих случаях автомобили наезжали на людей. Общее количество погибших составило 13 человек, включая полицейских. Ответственность за оба теракта взяло на себя Исламское государство (запрещенная в России организация).