Под Воронежем пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом

Сегодня утром под Воронежем автобус с пассажирами столкнулся с попутным КАМАЗом. В результате женщина скончалась на месте аварии, еще четыре человека пострадали.

ДТП произошло около 5 утра на 610 километре автотрассы «Дон». Автобус следовал из Москвы в Симферополь, в нем, по информации СМИ, находился 51 человек, в том числе несколько детей. Двигаясь по трассе в сторону Ростова-на-Дону, он столкнулся с полуприцепом КАМАЗа, который шел по трассе в попутном направлении. Пассажиры автобуса говорят, что их водитель отвлекался и превышал скорость, якобы именно поэтому он не среагировал вовремя и допустил столкновение.

43-летняя женщина, ехавшая в автобусе, скончалась на месте аварии. Еще четверых пострадавших доставили в местную больницу. СМИ также сообщают, что к месту аварии подогнали другой автобус, на котором оставшиеся невредимыми пассажиры продолжат поездку.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, причины ДТП устанавливаются.