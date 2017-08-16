В Тольятти пожаловались на «мошенников от Путина»

Неизвестные стучат в дома квартир на улице Ленина, заявляя о необходимости установить очистные сооружения для воды якобы по приказу Владимира Путина.

Жители Тольятти отметили, что злоумышленники пытаются убедить заплатить более 50 тысяч рублей. За нежелание это делать поступает угроза пригласить правоохранителей, которые произведут арест в связи с саботажем. На такую ситуацию пожаловались в группе во «ВКонтакте», отмечая, что махинаторы заявляют о своей причастности к городскому Водоканалу.

Сотрудники самого Водоканала советуют людям просить демонстрировать служебные документы, чтобы не стать жертвами мошенников. В удостоверении обязательно должны быть все штампы, чёткая фотография и прописаны сроки действия «корочки». Если действует злоумышленник, то он даже не позволит полноценно рассмотреть документ. Ранее сообщалось о жителе Тольятти, который пытался утилизировать чужую машину.