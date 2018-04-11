В Белгороде женщина пожаловалась на отказ в предоставлении услуг от офиса МТС

Ситуация прояснилась только после того, когда недовольная клиентка опубликовала подробности хамског ообращения сотрудников МТС в Сети.

После жалобы клиента официальная группа МТС прокомментировала возмущённый пост, попросив связаться и предоставить все данные для рассмотрения конфликта. До этого на все просьбы клиентки в Белгороде поступал отказ. Просила женщина о том, чтобы ей дали постоянный IP после подключения Интернета. Однако сотрудники местного офиса заявили, что обращаться по данному поводу следует не к ним. Несмотря на то, что оплата производилась именно в МТС, сами работники компании в непредоставлении услуги обвиняли монтажёров Интернета.

Учитывая то, что на горячей линии операторы уверяли в возможности подключения постоянного IP именно от офиса, женщина заявила, что с ней обошлись крайне некорректно. Также в дальнейшем эту жалобу прокомментировали и представители указанного офиса, отметив, что у них не было технической возможности выполнить просьбу клиентки и этот вопрос она должна решать в личном кабинете на сайте МТС. Ранее в Сети пожаловались на подключение платных услуг от МТС без ведома пользователя, и решить этот вопрос удалось только после публикации поста.