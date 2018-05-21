Климатический апокалипсис прогнозирует Министерство природных ресурсов и экологии России

Резкое увеличение числа природных катастроф и бедствий предсказывает Минприроды РФ. Основная причина - глобальное потепление на планете.

Перспективы наводнения, засухи, эпидемий, отсутствия урожая и других стихийных бедствий осветили представители Министерства природных ресурсов и экологии в своем ежегодном докладе «Об охране окружающей среды». Там же они сообщили, что из всего мира Россия является практически единственной страной, где изменения климата происходят с такой высокой скоростью. Так, 2017 год для нашей страны стал самым жарким за последние восемь десятков лет.

Минприроды выделяет конкретные климатические угрозы и регионы России, где они могут возникнуть. Например, в Центральной России и на юге возрастет количество эпидемий инфекционных заболеваний, а также увеличится количество смертей, спровоцированных жарой. Кроме этого спрогнозировано общее увеличение загрязнения воздуха, вызванное пожарами торфиников и леса, частые явления засухи, снижение уровня воды в реках Европейской и Сибирской частях России.

В этом же докладе Минприроды приводит ряд мер, которые помогут бороться как с причинами, так и последствиями климатических угроз. Но для этого, как отмечают в Министерстве, необходим комплексный подход со стороны всех стран. В первую очередь - это переход на возобновляемые источники энергии.

Известно, что за прошлый год в России произошло свыше 900 опасных природных явлений, около 400 из которых нанесли значительный ущерб различным отраслям экономики страны.