В Великобритании изъяли партию детских конфет с наркотиками

В Англию ввезли партию детских конфет, наполненных наркотическими веществами, которые по мнению полиции были подготовлены к продаже детям.

В Грейзвенде, во второй половине дня 12 февраля был задержан сотрудниками полиции вызывающий подозрения автомобиль, в котором была обнаружена сумка с детскими мармеладками, расфасованными в маленькие упаковки. Как сообщили в полиции, мармелад был наполнен наркотическими веществами и был подготовлен для реализации детям.

Также был задержан полицией 20-летниц мужчина, подозреваемый в хранении и сбыте наркотиков класса «А». Кроме того, ему грозит наказание за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, что в 2018 году в США в больницу попал мальчик, попробовавший мармелад, который ему дали на Хеллоуин в одном из домов. В моче мальчика был обнаружен метамфетамин.