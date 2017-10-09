Арест основателя инвестфонда Baring Vostok. Главное

15.12.10.ТАСС. «Майклу Калви продлили срок задержания на трое суток». С ним задержаны ещё пять подозреваемых.

В деле о хищении 2,5-ой миллиардов рублей у банка «Восточный экспресс» задержаны подозреваемые в мошенничестве. Кроме управляющего инвестфонда банка «Восточный» Майкла Калви, в деле фигурируют: Алексей Кордичев; Максим Владимиров; Иван Зюзин; Ваган Абгарян а также Филипп Дельпаль. Один из них, а именно Кордичев, уже дал показания на своих сообщников.

Антон Силуанов (министр финансов РФ) выразил своё мнение относительно сложившейся ситуации. «Закон одинаково писан для всех, независимо от гражданства» сообщает министр. Представители банка «Восточный» рассчитывают на возмещение огромной суммы и будут всячески помогать следствию по делу о «хищении». Дело о мошенничестве будут расследовать до 13 апреля.