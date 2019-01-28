За сутки с улиц Москвы вывезли более 450 тыс. кубометров снега

«Последствия «рекордного снегопада» активно ликвидируют коммунальщики» сообщает заместитель мэра Москвы в сфере (ЖКХ) Пётр Бирюков.

Со слов чиновника «стихийной бедствие, под видом огромного количества выпавшего снега, принесло улицам Москвы огромные неприятности ночь на 13-тое февраля. Работники коммунальной службы, активно занимаются устранением возникшего бедствия. Более 3000 самосвалов и 12 000 человек задействованы в возникшей ситуации и уже, принесли значительные результаты, по устранению «бедствия». С улиц столицы вывезено более 450 кум. м снега, непрерывно работают снегоплавильные пункты.

Последствия рекордного снегопада (теперь уже побившего рекорд 1995 года по выпавшему количеству осадков), дали о себе знать, не только улицам Москвы но и столичным аэропортам (отменено более 30 авиарейсов).