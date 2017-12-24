В центре Донецка прогремело несколько взрывов

18.02.10. РИА Новости. «Украинские беспилотные летательные аппараты» - нанесли удар по центру ДНР.

Об этом в интервью поведал полковник вооруженных сил самопровозглашенной республики - Эдуард Басурин. На данный момент, известно о трёх взрывах. Первый произошёл на пустыре расположенным за гостиницей. Два других взрыва прогремели возле гостиницы (в которой сейчас проживают сотрудники службы ОБСЕ).Ссылаясь на данные (МЧС и МВД республики) РИА новости, сообщили, что никто от взрывов не пострадал.

Пресс служба Донецка, в свою очередь, сообщает о возможных намерениях украинских беспилотников: «Взрывы, произошли неподалёку от гостиницы (Park. Inn), что в свою очередь находиться вблизи от офисов госструктур самопровозглашённой республики»