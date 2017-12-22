Собчак назвала авиалайнеры SSJ-100 «говном» и получила ответ журналиста Максима Кононенко

Тот посчитал, что на человеческой трагедии уже начали пиариться все, кому не лень. Он полагает, что за это воздастся каждому.

В частности, Ксения Собчак в своём аккаунте в Telegram уже поспешила назвать SSJ-100 «полным говном». Странно, что она не выступила с этим заявлением до катастрофы. Кононенко отметил это и призвал своих подписчиков на борьбу с «цинизмом» в мессенджерах.

Собчак проинформировала на своей страничке, что путешествует очень много. При этом, она старается не пользоваться российскими лайнерами SSJ-100.

Ксения предположила, что проект SSJ-100 является изначально «дико провальной историей». Появление официальной версии об ошибке экипажа, которая и вызвала пожар, она считает попыткой чиновников «замять очевидное».

Телеведущая призвала своих подписчиков «не летать этим говном совсем». Также она отметила, что, якобы, её слова могут быть подтверждены любым пилотом, когда либо сидевшим за штурвалом SSJ-100.

Максим Кононенко ответил, что после этой катастрофы многие журналисты набросились на тему «как шакалы» и «грызут её». При этом, он уверен, что большинством это делается лишь ради «хайпа».

В своей информации он назвал таких людей «бл****, которые даже не стали дожидаться, когда будут опознаны погибшие. Он призвал их побояться Бога. Цинизм уже пора гасить, а всех денег – не заработать. А вот спрошено будет с каждого.

Позднее, по пока не известной причине Кононенко удалил это своё сообщение.