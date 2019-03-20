В Китае испытали новую ядерную ракету

В недалёком будущем этими ракетами оборудуют подводные лодки.

Сегодня, 2 июня, в 4:28 (по местному времени) с борта подводной лодки, находившейся в бухте Бохай у полуострова Шаньдун, была запущена ракета. Свидетелями события были рыбаки и другие очевидцы, пребывающие на тот момент на суше. Видео уже «гуляет» по сети.

JL-3 или буквально «гигантская волна три» - это баллистическая ракета третьего поколения межконтинентальной дальности. Ракета – твердотопливная, дальность её полёта 12 – 14 тысяч километров. Она способна нести около 10 термоядерных боеголовок.

Первые испытания этого сверхмощного оружия проходили 24 декабря прошлого года в Бохайском море, есть предположение, что это было испытание системы холодного запуска пусковой трубы.

Также есть информация, что JL-3 введут в строй головной атомной субмарины уже в 2020 году.



