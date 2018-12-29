Симферополь засыпало крупным градом: в сети появились впечатляющие фото

В прошедшую среду 5 июня, как и обещали синоптики, в столицу Крыма пришли сложные погодные условия. В некоторых районах Симферополя было зафиксировано выпадение значительных осадков в виде града.

По словам очевидцев, ливень с градом, который достигал размеров пятирублевой монеты, обрушился на город с мощной силой. Выпадение града очевидцами было зафиксировано в районе Мирного, ГРЭС и Комсомольского, а также в микрорайоне Пневматка. Соответствующие фото были опубликованы в социальной сети.

Ранее гидрометцентрам МЧС предупреждалось о резких ухудшениях погодных условий в Симферополе. В частности, говорилось о том, что на период с 5 по 6 июня с большой вероятностью в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, шквальный ветер достигающий 20-25 метров в секунду. Подобная погода вероятнее всего продлится до конца дня 6 июня.

Симферополь является одним из крупнейших городов Крыма, экономическим и культурным центом полуострова.