О трагедии на улице Суворова в Коломне 16 июня сообщил KS.

Во вторник, 16 июня, в Подмосковье четырёхлетний ребёнок выпал из окна третьего этажа, передаёт KS. Инцидент произошел в жилом доме по улице Суворова в Коломне. Пострадавший выжил, малыша немедленно доставили в больницу. Врачи расценили состояние мальчика как среднетяжелое. Из-за полученных травм решается вопрос о переводе пострадавшего в специализированную больницу, сообщил представитель Коломенской ЦРБ.

УМВД возбудило проверку по факту данного происшествия. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что с наступлением тепла участились случаи падения детей из окон, что связывают с проветриванием помещений.

Ранее похожий инцидент произошел в Томске. 2-летний мальчик выпал из окна 2-го этажа квартиры в Октябрьском районе. Ребенок выжил и сейчас находится в реанимации.