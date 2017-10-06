В Великом Новгороде автобус протаранил 3 авто

ДТП произошло утром 17 июня на Державина, 8.

Утром 17 июня около 12:30 в Великом Новгороде произошло ДТП с участием городского автобуса и легковых машин. Очевидцы в VK-паблике «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» сообщили, что водитель следовавшего по маршруту №19 автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и протаранил 3 припаркованных авто.

Сообщение об аварии на Державина, 8 поступило в дежурную группу ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Великий Новгород. «Лада Калина», «Рено Дастер», и «Хендай Туксон» сильно повреждены. Очевидцы сообщили, что никто не пострадал, в автобусе находилось около 3 человек. Водитель был трезв. Патрульный экипаж ДПС выехал на место ДТП для составления административного протокола по факту данной аварии.

Скрин комментария под постом в VK-паблике «ЧП 53 Великий Новгород. Новости»

Пользователи Сети в комментариях под постом сообщили, что в автобусе отказали тормоза. На расстоянии около 30 метров был пешеходный переход. Чтобы предотвратить наезд на горожан, водитель сознательно свернул на парковку.