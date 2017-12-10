Наркозависимый житель Омска избил и ограбил мать-пенсионерку

Материнские сбережения 37-летний омич потратил на спиртные напитки.

37-летнему жителю Омска грозит лишение свободы сроком до 7 лет за нападение на собственную мать-пенсионерку. Омич ограбил и избил 70-летнюю женщину. Сын отнял у родительницы 3 тысячи рублей, но к моменту поимки деньги успел потратить на спиртные напитки.

Инцидент произошёл на улице Стрельникова, в Советском округе областного центра. Пострадавшая сама вызвала правоохранителей и заявила о нападении с нанесением телесных повреждений.

Как выяснилось, наследник не часто появлялся у матери, является наркозависимым человеком с пониженной социальной ответственностью. Скромные сбережения пенсионерка хранила в кармане халата, а сын отнял их силой. После этого мужчина прятался в квартире соседей, где его и обнаружила полиция.

В отношении нападавшего заведено уголовное дело о грабеже. Правоохранители отметили, что омич и ранее привлекался за кражу и хранение наркотиков.