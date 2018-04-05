В Ленобласти глава поселковой администрации протаранил дом на внедорожнике

Жители поселка Луга Осьминского района утверждают, что за рулем был именно Владимир Орысюк.

ДТП в Луге, фото из соцсети ВКонтакте

Вечеромв понедельник, 22 июня, около 20:00, в понедельник в г.Луга, что в Ленобласти, внедорожник Mitsubishi Pajero протаранил угол жилой многоэтажки. За рулем был глава Осьминской поселковой администрации Лужского района Владимир Орысюк. Чиновник живет в 200 м от места проишествия. Об этом пишут очевидцы в соцсети ВКонтакте на портале «Подслушано в городе Луга». Информацию подтверждает и сам глава администрации. Хотя официальных данных по поводу того, кто управлял автомобилем и почему случилось ДТП, до сих пор нет.

Местные жители восприняли случившееся крайне негативно, предположили, что водитель был пьян и: «Ехал к Заклинскому главе побухать». Пользователи местного сегмента соцсетей выложили в интернет фото и видео ДТП, которое обросло множеством комментариев.

Сам Орысюк утверждает, что ему стало плохо, поднялось давление. Как протаранил дом, не помнит. Говорит, что водит машину уже 30 лет и ничего подобного раньше не случалось.

«Заходил в поворот, потерял контроль и въехал на клумбу», — поясняет глава поселковой администрации в беседе с журналистом 47news.

Пострадавших в результате ДТП нет. Внедорожник эвакуирован.