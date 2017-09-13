В Северной Осетии москвича задержали за распространение тяжёлых наркотиков

Приезжего мужчину застали при закладке доз у дороги.

Мужчину задержали за распространение наркотиков, картинки с портала PxHere

Жителя столицы застали с поличным при распространении тяжелых наркотиков в Северной Осетии, сообщило издание «Алания» 26 июня. Москвич делал закладку доз на участке объездной дороги с. Ир Пригородного района по разработанной схеме.

Подозрительное поведение мужчины бросилось в глаза сотруднику Отдела уголовного розыска ОМВД России по району, который в этот момент ехал по автостраде. При личном досмотре у 52-летнего москвича в карманах обнаружили пакет с героином на 18 доз. Запрещенный порошок изъяли, мужчину задержали за распространение тяжёлых наркотиков.

В пресс-службе МВД региона сообщили, что подозреваемый является гражданином среднеазиатских республик. Последние несколько лет проживал в Москве, после чего заделался наркодилером в Северной Осетии. Наркотики он получал по почте и уже успел сделать 4 закладки. Отчет «заказчику» подозреваемый отправлял в виде фото с координатами мест закладок. Правоохранители нашли и ликвидировали все тайники.

Теперь москвич ответит перед судом по ч.3 ст.30. ч.4 ст. 228.1 УК РФ. За совершенные преступления подозреваемому грозит до 15 лет заключения.