Волочкову оштрафовали за нарушение карантина в нижегородском монастыре

Губернатор Глеб Никитин комментирует: «разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно?»

Анастасия Волочкова на фоне Дивеевского монастыря, фото из Instagram

После обращения возмущенных местных жителей, власти оштрафовали Анастасию Волочковоу за нарушение карантина.

Прима на днях она побывала в Муроме и в нижегордском Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Ее Instagram полон соответствующих фото. В комментариях к ним балерина сетует на отсутствие совести у местных властей за то, что доступ к святыне ограничен, а отели закрыты. И ночевала она поэтому в машине.

«Не знала о том, что губернатор… против добра и приезда сюда паломников и верующих людей», — пишет Волочкова.

В апреле более 70 монахинь здесь были инфицированы и некоторые из них умерли. Нижегородский монастырь был закрыт на карантин до 11 июня. Ограничительные меры в поселке все еще не отменены. Это оправдано, говорит областной глава Глеб Никитин, потому что плотность заражения в Дивеево выше чем в столице в 1,6 раза.

Портал newsnn.ru сообщает, что «пробралась» балерина в монастырь «окольными путями», не без посторонней помощи. Когда составляли протокол на Волочкову, дама скандалила, называя себя «примой всея Руси», а правоохранителей «чмом» и «говном». Она так же обещала урегулировать вопрос «своим именем».

Анастасия волочкова на фоне отеля в Дивеево, куда ее не пустили ночевать. Фото из Instagram

На что Никитин ответил в своем Instagram: «известность — это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность», в том числе и за жизни тех, кто рядом.