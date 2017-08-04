Волочкову оштрафовали за нарушение карантина в нижегородском монастыре

Губернатор Глеб Никитин комментирует: «разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно?»
После обращения возмущенных местных жителей, власти оштрафовали Анастасию Волочковоу за нарушение карантина.
Прима на днях она побывала в Муроме и в нижегордском Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Ее Instagram полон соответствующих фото. В комментариях к ним балерина сетует на отсутствие совести у местных властей за то, что доступ к святыне ограничен, а отели закрыты. И ночевала она поэтому в машине.
«Не знала о том, что губернатор… против добра и приезда сюда паломников и верующих людей», — пишет Волочкова.
В апреле более 70 монахинь здесь были инфицированы и некоторые из них умерли. Нижегородский монастырь был закрыт на карантин до 11 июня. Ограничительные меры в поселке все еще не отменены. Это оправдано, говорит областной глава Глеб Никитин, потому что плотность заражения в Дивеево выше чем в столице в 1,6 раза.
Портал newsnn.ru сообщает, что «пробралась» балерина в монастырь «окольными путями», не без посторонней помощи. Когда составляли протокол на Волочкову, дама скандалила, называя себя «примой всея Руси», а правоохранителей «чмом» и «говном». Она так же обещала урегулировать вопрос «своим именем».
На что Никитин ответил в своем Instagram: «известность — это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность», в том числе и за жизни тех, кто рядом.