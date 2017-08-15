В Краснодаре неизвестные на «Ладе» застрелили бизнесмена

Момент убийства попал на видео, в СМИ уже назвали первые версии случившегося.

Бизнесмена застрелили в центре Краснодара. Источники: pxhere.com, pixabay.com.

Вооружённое нападение злоумышленников на «Ладе» произошло в центре Краснодара на улице Леваневского вечером 29 июня, ориентировочно в 21:18. Жертвой стал, по данным СМИ, предприниматель Александр Б. – глава местной компании, предоставляющей интернет-услуги.

Момент убийства попал на видео с камер наблюдения. На записи, полученной РЕН ТВ, видно, как бизнесмен подходит к своей иномарке и собирается уже сесть в неё, когда его окликает неизвестный из припаркованной рядом белой Lada Granta. Когда мужчина оборачиваются, преступник стреляет несколько раз в него в упор, после чего быстро возвращается к своим подельникам и автомобиль скрывается с места преступления.

Камеры также зафиксировали, что в момент совершения преступления мимо проехало несколько автомобилей, но это не остановило злоумышленников на «Ладе». Всё было сделано быстро и хладнокровно.

Запись с камер наблюдения. Источник: РЕН ТВ

Пули попали в голову и живот жертвы. По данным «РИА Новости», мужчина скончался на месте ещё до приезда скорой.

Сообщается, что причиной расправы могла послужить деятельность убитого. По одной из предварительных версий, бизнесмен задолжал деньги бизнес-партнёру, в обязанности которого входит монтаж роутеров.

Личности тех, кто застрелил бизнесмена, ещё не установлены. В МВД пока воздерживаются от комментариев по этому делу. Правоохранители только сообщают, что проводят оперативно-розыскные мероприятия. СК начал доследственную проверку.