Соцсети: В Казани дети продавали книги, зарабатывая отцу на водку и сигареты

Брата и сестру, торговавших у магазина, поместили в приют, сообщил источник в VK-сообществе «ВКазани поймут» 4 июля.

Дети, фото с портала PxHere; алкоголь, Pixabay

В сообществе «ВКазани поймут» соцсети «ВКонтакте» пользователь на условиях анонимности опубликовал ролик общения с двумя малышами у магазина в Азино, торговавшими книгами. Инцидент произошел в Казани 3 июля. В диалоге брат и сестра попросили у прохожего приобрести что-нибудь на 10 рублей. Мужчина отказался, аргументируя это нежеланием отдавать свои деньги на спиртное для родителей малолетних торгашей. Вместо покупки он угостил детей бананами и поинтересовался, на что они тратят деньги.

После долгих расспросов дети признались, что неоднократно продавали книги, зарабатывая отцу на водку и сигареты. Ребята хотели бы скопить выручку для личных нужд, однако родитель систематически отнимает у них деньги. Мальчик не стал скрывать, что тратит их выручку отец на алкоголь и табачные изделия.

Мужчина поинтересовался у пользователей сети, где малышам будет лучше: в приюте, или дома, рядом с такими родителями. Видео получило широкий общественный резонанс.

Утром 4 июля администраторы группы сообщили, что соцслужбы города помогли малышам. Они дали сигнал в ПДН. Инспекторы отреагировали оперативно: установили местоположение родителей «торгашей» и наведались к ним с проверкой. Мать и отец находились в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем детей поместили в приют. «С родителями начнется работа, если у них будет желание восстановиться и начать нормальную жизнь, со своей стороны мы будем рады помочь им», — написал источник в соцсети.

Видео общения мужчины с торгующими книгами детьми, ролик взят из VK-сообщества «ВКазани поймут»

Администратор сообщества выразил благодарность автору ролика и всем откликнувшимся подписчикам, которые помогли разыскать ребят.