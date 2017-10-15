В Красноярском крае из-за падения дерева погибла туристка

Еще пять человек пострадали, и среди них один подросток.

Спасатели устраняют последствия шторма над озером Маслеево. Источники: rbc.ru, gornovosti.ru

В Красноярском крае в ночь на 5 июля из-за падения дерева погибла туристка. В Дзержинском районе над озером Маслеево и прилегающим к нему сосновым бором прошел сильный ветер, который и спровоцировал падение дерева на палатку. В ней находилась погибшая 33–летняя туристка, жительница города Иланский, и ее 13–летняя дочь, но ребенок сумел выбраться из-под сосны живым и невредимым. Тело ее матери достали другие отдыхающие, после того, как распили дерево. На место прибыли следователи, чтобы выяснить обстоятельства гибели женщины. Кроме погибшей туристки, пострадали еще пять человек. Среди них и 14–летний подросток. Им всем оказали медицинскую помощь.

ГУ МЧС России сообщило, что из-за штормового ветра упали более десяти сосен. Представители хвойной флоры придавили палатки и автомобили туристов. Упавшие деревья повредили примерно 20 автомобилей и 10 палаток. Устранением последствий буйства стихии занимались 33 человека и 10 единиц спецтехники. Работники МЧС и местные спасатели расчищали прибрежную зону от веток, распиливали и вывозили упавшие деревья.