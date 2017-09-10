Во Владимирской области автолюбителя осудят за пьяную езду и телефонный терроризм

Шаг за шагом 41-летний житель Гусь-Хрустального собрал целый букет уголовных статей.

Дело любителя пьяной езды и телефонного терроризма передано в суд. Фото: avatars, aif.

В пресс-службе МВД Владимирской области сообщили, что дело 41-летнего автолюбителя завершено. Его осудят за управление машиной в нетрезвом виде, телефонный терроризм и нарушение правил административного надзора.

В августе прошлого года жителя Гусь-Хрустального задержали за пьяную езду и выяснилось, что он ранее был лишён прав за аналогичное правонарушение. Авто-рецидивист затаил обиду на сотрудников полиции и через несколько дней сообщил о минировании жилого дома.

Вскоре правоохранители вышли на след горе-террориста и отправили его под административный надзор, который он злостно игнорировал. В результате, терпение силовиков лопнуло и против преступника возбудили уголовное дело по трём статьям УК. Материалы следствия с обвинительным заключением передали в судебные инстанции.

Ранее сообщалось, что во Владимире был осуждён 63-летний автолюбитель за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Ему определили лишение свободы на 6 месяцев с последующим лишением водительских прав на 3 года.