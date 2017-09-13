В Екатеринбурге полиция и ФСБ займутся «минёром» Северного автовокзала

Телефонный террорист на час парализовал работу транспортного узла.

В «минировании» полиция подозревает нетрезвого мужчину, которого не пустили на автовокзал. Фото: Страница ВК «Типичный Екатеринбург».

Сегодня днём, после сообщения о заложенной взрывчатке, были эвакуированы 25 служащих и 130 пассажиров Северного автовокзала в Екатеринбурге. Поиск взрывчатки проводился сотрудниками правопорядка и специалистами компании «Уралвымпел», которые ни в самом здании, ни на прилегающей территории не обнаружили следов минирования.

По некоторым сведениям, полиция и ФСБ подозревают в телефонном терроризме мужчину, которого несколькими часами ранее не пустили в пьяном виде на автовокзал. Силовики займутся поиском предполагаемого «минёра», а также отработкой других версий.

На время проведения работ по поиску взрывчатки, работа Северного автовокзала в Екатеринбурге остановилась. Спустя 1 час, когда чрезвычайные службы убедились, что безопасности людей ничего не угрожает, транспортный узел продолжил функционировать в обычном режиме.

Также сообщалось, что в городе произошло ещё одно ЧП — были эвакуированы посетители гипермаркета «Сигма». Предположительно, в здании сработала пожарная сигнализация. После проверки вызова силами МЧС, магазин продолжил работу.