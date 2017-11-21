РАН заявила, что мнение Комиссии по борьбе с лженаукой не является официальной позицией РАН

Наделавший много шуму в научной среде и сфере здравоохранения «Меморандум», подготовленный в 2017 году Комиссией по лженауке, к РАН не имеет никакого отношения. Как пишет Regnum,это выяснилось после того, как фармацевтические компании, выпускающие гомеопатические средства, подали иск с требованием дать научное обоснование выводам, приведенным в Меморандуме.

На днях Арбитражный суд города Москвы опубликовал мотивировочную часть решения, в которой объяснил причины отказа в удовлетворении исковых требований гомеопатов к Комиссии по борьбе с лженаукой. Одной из основных причин суд назвал правовой статус оспариваемого документа: «Меморандум не является официальной позицией РАН, а представляет собой личное научное мнение авторов Меморандума». Также Академия наук России пояснила, что и сама Комиссия не является структурой РАН, а лишь выполняет консультативные функции. Публичное отречение РАН и от Меморандума, и от Комиссии связывают с суммой исковых требований, выдвинутых гомеопатическими компаниями – в общей сложности 50 млн рублей за нанесение урона деловой репутации.