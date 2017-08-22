Брат Ким Чен Ына говорит о воссоединении с Южной Кореей

Брат Ким Чен Ына призвал к «национальному воссоединению». Данные заявления происходят на фоне начавшегося переговорного процесса с Сеулом.









В главной северокорейской газете Нодон Синмун было опубликовано заявление брата лидера КНДР. В тексте идет речь о воссоединении двух Корей, которое обязательно произойдет, даже несмотря на все проблемы и препятствия, затронуты темы снижения напряженности и мира на полуострове. В материале также уточняется, что автором идеи о сближении и примирении является глава Северной Кореи Ким Чен Ын.



В начале года Пхеньян и Сеул первый раз за долгое время провели совместную встречу. Главной повесткой совещания стало заявление КНДР о желании участвовать на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.