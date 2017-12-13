На Украине собранный военный налог "растворился в воздухе". Об этом сообщают местные СМИ страны.

Средства на нужды ВСУ собираются путем налога с зарплат трудоспособных граждан. Военный сбор был организован с лета 2014 года. С того момента общая сумма собранных денежных средств должна составлять 37,9 млрд. гривен (это 74,09 млрд. рублей).

Однако часть денег попросту "растворяется в воздухе". Отследить потоки финансов не представляется возможным. Некоторые депутаты выступали с инициативой о законодательном урегулировании вопроса. Но никакие законопроекты так и не были рассмотрены.

Украинский депутат Виталий Куприй рассказал, что провел свое расследование по данному вопросу. Ему стало известно, что существует новая система, которая позволяет расходовать денежные средства из военного сбора не по назначению.

Также парламентарий отмечает, что военный налог выгоден для некоторых лиц, поэтому отменять его никто не будет. А его необходимость будет аргументироваться тяжелым положением страны.

В Минобороны Украины не дают комментариев по поводу трат военного налога.